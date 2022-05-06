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باشاغا :عملية البنيان المرصوص تمثل نموذجاً هاماً للوحدة الوطنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إن “عملية البنيان المرصوص تمثل نموذجاً هاماً للوحدة الوطنية”.
وأشار باشاغا في سلسلة تغريدة عبر تويتر، إلى أن وحدة الشعب الليبي هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين ،وأضاف “نسأل الله أن يرحم شهداء البنيان المرصوص الأبرار. كما أتوجه بأسمى آيات الإجلال والإكبار للجرحى الأبطال الذين لم ينالوا حقهم من الوفاء و التقدير”.
كما وجّه باشاغا الشكر للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، “لما قدموه من دعم متميز لعملية البنيان المرصوص”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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