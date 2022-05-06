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وليامز: المشري أكد التزام الدولة بالمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة مع النواب في القاهرة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقالت وليامز، إنها التقت الليلة الماضية في طرابلس مع المشري وأطلعته على نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وأضافت، أن المشري أكد مجدداً خلال اللقاء التزام مجلس الدولة بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة في 15مايو لتحقيق الهدف، الذي شُكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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