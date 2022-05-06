النايض لـ«مبعوث ماكرون»: نقدر دوركم في الحث على التعجيل بالانتخابات الليبية

اجتمع المترشّح الرئاسي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، اليوم الجمعة، بالمستشار الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوثه إلى ليبيا ، بول سولير.

وقال عارف النايض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” التقيت اليوم مرئيًّا بالمستشار الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوثه إلى ليبيا، بول سولير”.

وأعرب النايض، عن تهنئته بالفوز الانتخابي للرئيس ماكرون وفريقه.

كما شكر النايض، الرئيس ماكرون وفريقه على التزامهم المستمر والثابت بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة اللّيبيّة، وحثّ على إجرائها عاجلا.

وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، ريتشارد نورلاند، قد اجتمع في وقت سابق، مع عارف النايض.

وقال النايض عبر “تويتر” إن الاجتماع الذي جرى أمس الخميس عبر الإنترنت، شهد التناقش حول آخر المستجدّات في ليبيا، وعن أهمّيّة إدارة الإيرادات بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي، وأهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل.

واتّفق النايض ونورلاند على أهمّيّة التّداول الحرّ للأفكار وطرح الرّؤى المتنافسة لمستقبل ليبيا استعدادًا وتجهيزًا للانتخابات.