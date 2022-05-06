ستيفاني: مجلس الدولة سيشارك في الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز استئناف اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة يوم 15 مايو الجاري.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر” إنها التقت الليلة الماضية في طرابلس بخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، وأطلعته على نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وأضافت وليامز أن المشري أكد مجدداً خلال اللقاء على التزام مجلسه بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة في 15 مايو، لتحقيق الهدف الذي شُكلت من أجله، وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.