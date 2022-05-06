غدا انطلاق الملتقى الليبي الأول لجراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية

أعلن مركز زليتن الطبي عن تنظيمه الملتقى الليبي الأول لجراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، غدا السبت، بالتعاون مع كلية الطب البشري والجامعة الأسمرية.

وسيتضمن الملتقى ورشة عمل حول القسطرة الطرفية يتم خلالها مناقشة العديد من حالات مرضى القصور الدموي المزمن بالأطراف، وسط حضور نخبة من أساتدة جراحة الأوعية الدموية الليبيين بالداخل والخارج وعدد من الزوار من دولة تونس.

كما سيرافق الملتقى الذي سيعقد بفندق زليتن معرض طبي لبعض الشركات الطبية المهتمة بمعدات ومستلزمات جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية.