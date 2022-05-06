وليامز تطلع النويري على نتائج لقاءاتها الأخيرة بشأن ليبيا في عواصم أوروبية

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، إنها أطلعت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، خلال لقائهما الليلة الماضية في العاصمة طرابلس على نتائج جولاتها في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».

وأجرت وليامز خلال الأسبوع الماضي جولة أوروبية شملت كل من برلين ولندن وباريس، التقت خلالها مسؤولين ألمان وبريطانيين وفرنسيين لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

مجلس النواب يعقد جلسة برئاسة النويري

وأضافت وليامز في تغريدة ثانية نشرتها عبر حسابها على «تويتر» أن النويري أكد خلال لقائه معها «أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة» والتي أعلنت عنها رئاسة المجلس يوم الإثنين المقبل.

– النويري ووليامز يبحثان المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار

– وليامز والمشري يستعرضان جهود إنجاح المسار الدستوري

وأضافت وليامز في تغريدتها أن النويري أكد لها «التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن».

انجاز المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات

وأعلن النويري من جهته مساء أمس، أنه ناقش خلال لقائه مع وليامز «آخر المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار وكيفية الدفع بها لإيجاد تسوية توصلنا في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور مجلس النواب المهم بشأنها».

والتقت وليامز أمس في طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي استعرض معها الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.