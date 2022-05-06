ويليامز تبحث مع المشري إنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أمس الخميس مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز؛ لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة جهود المجلس لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.

ويليامز عبرت عن صادق التهاني والتبريكات للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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