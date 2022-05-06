الصول: عمل الحكومة الجديدة من مدينة سرت لا جدوى منه

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن عمل الحكومة الجديدة من مدينة سرت لا جدوى منه.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن العمل من العاصمة طرابلس لا بديل عنه، خاصة أن من يعمل من العاصمة يملك القرار، ويحصل على الدعم الدولي، بالإضافة لوجود كافة المقرات الرئيسية، بما فيها المصرف المركزي ومقرات الآلة الإعلامية.

وأشار إلى أن الاشتباكات والمناوشات التي تقع بين الحين والآخر، تقف خلفها بعض الأطراف المستفيدة من الفساد والتهريب ونهب المال العام في المنطقة الغربية، لافتًا إلى أن التحركات الأخيرة قد تكون مدعومة من الخارج، خاصة أن بعض المساعي تهدف لإفشال مسار الاستقرار ونجاح التقارب الأخير الذي حدث بين الأطراف الليبية.