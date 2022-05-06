وليامز تطلع النويري على نتائج لقاءاتها الأخيرة بشأن ليبيا

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، إنها أطلعت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، خلال لقائهما الليلة الماضية في العاصمة طرابلس على نتائج جولاتها في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وأضافت وليامز في سلسلة تغريدات عبر حسابها على «تويتر» أن النويري أكد خلال لقائه معها «أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة» والتي أعلنت عنها رئاسة المجلس يوم الإثنين المقبل.

وأضافت وليامز أن النويري أكد لها «التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن».

والتقت وليامز أمس في طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي استعرض معها الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.