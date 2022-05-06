وليامز والسفير الإيطالي يبحثان دعم مسار دستوري قابل للتطبيق

العنوان-طرابلس

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، دعم مسار دستوري انتخابي قابل للتطبيق.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر تويتر إنها التقت بوتشينو الخميس في طرابلس.

وأضافت أنها ناقشت مع بوتشينو الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري – انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.

وأكدت أنهما اتفقا على ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة التقت وليامز رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وناقشت المستجدات السياسية وكيفية إيجاد تسوية للوصول في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.