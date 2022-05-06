الفيتوري: غياب الدولة أعطى للمليشيات فرصة للعبث بمقدرات الشعب

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إن الوضع في ليبيا يزداد سوءًا بسبب الأفعال التي تقوم بها المليشيات.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية “، أضاف: “غياب الدولة أعطى للمليشيات فرصة للعبث بمقدرات الشعب”، موضحًا أن خسائر ليبيا تصل لخمسين مليون دولار يوميًا بالإضافة للتعويضات التي تتحملها الدولة لعدم التزامها بالعقود.

ودعا إلى ضرورة تكليف قوة أمنية مشتركة لحماية النفط لوقف نزيف الخسائر، مشيرًا إلى إهدار ربع مليار دولار في الأسبوع من جراء التوقف، أي مليار دولار شهريًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية