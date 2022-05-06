«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على مناطق الجنوب الغربي والشمال الشرقي، غدا السبت.

في حين ستتكاثر السحب مساء السبت على بعض مناطق الشمال الغربي، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، حسب بيان للمركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وقال المركز إن مناطق الشرق تأثرت اليوم بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة، بينما سادت أجواء معتدلة نسبيا مناطق الشمال الغربي.

وتراوحت درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وبين 35 و40 درجة مئوية على باقي المناطق.