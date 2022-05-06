النايض يبحث مع مبعوثَي فرنسا والولايات المتحدة سبل إجراء الانتخابات بشكل عاجل

ليبيا – إجتمع رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض مرئيًا مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها ريتشارد نورلاند أمس الخميس.

اللقاء المرئي ناقش آخر المستجدّات في ليبيا، وأهمّيّة إدارة الإيرادات بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ الليبيّين والاقتصاد العالمي.

وأكد الجانبان أهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل، كما اتّفقا على أهمّية التداول الحرّ للأفكار وطرح الرؤى المتنافسة لمستقبل ليبيا استعدادًا وتجهيزًا للانتخابات.

كما التقى رئيس تكتل إحياء ليبيا أيضًا عبر التقنية المرئية بالمستشار الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوثه إلى ليبيا، بول سولير، مهنئًا الأخير بفوز ايمانويل ماكرون وفريقه بالانتخابات الفرنسية الأخيرة.

وشكر النايض الرئيس الفرنسي ماكرون وفريقه على التزامهم المستمر والثابت بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة الليبيّة، داعيًا إلى إجرائها بشكل عاجل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية