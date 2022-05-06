مجلس النواب يستعد للتصويت على ميزانية قياسية بأكثر من 94 مليار دينار

تستعد الحكومة الليبية لعرض مشروع موازنتها على مجلس النواب، الذي يعقد جلسته الأولى يوم الاثنين المقبل منذ الجلسة التي أدى خلالها بعض وزراء الحكومة اليمين القانونية مطلع مارس الماضي.

وكانت الحكومة الليبية قد اعتمدت مشروع الموازنة العامة للعام 2022، والمقدرة بنحو 94.8 مليار دينار استحوذ الباب الأول المخصص للمرتبات النصيب الأكبر بـ41.8 مليار دينار، مع تضخم لافت في باب الدعم بـ26.6 مليار دينار، و17.7 مليارًا لباب التنمية وحوالي 8.7 مليارات دينار للنفقات التسييرية، مع استبعاد الباب الخامس المخصص للطوارئ من الموازنة.

ويشهد مقترح الموازنة استمراراً في سياسات التوسع في الإنفاق الحكومي، وغياب بيان مصادر التمويل المقترحة، بالإضافة للتساؤلات المتعلقة بقدرة الحكومة على الإيفاء بمتطلبات الإنفاق، في ظل المدة الزمنية المحددة لعملها والمرتبطة بإجراء الانتخابات.

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