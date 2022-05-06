“ميدل إيست مونيتور”: الدبيبة لن يتمكن من تنظيم الانتخابات في يونيو

استبعدت مجلة “ميدل إيست مونيتور” قدرة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تنظيم الانتخابات في يونيو المقبل دون اتفاق مع مجلس النواب.

وجاء ذلك في تقرير تحليلي للمجلة البريطانية عن خارطتي الطريق السياسيتين الراميتين إلى إجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا.

وأكد التقرير أن الخارطة الأولى اعتمدها الدبيبة لإجراء هذه الانتخابات في موعد أقصاه الـ23 من يونيو المقبل، فيما تم اعتماد الخارطة الثانية من قبل مجلس النواب للمضي في هذا الاستحقاق في غضون 14 شهرَا.

واتهم التقرير مجلس النواب بمحاولة تهميش المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في وقت لا يمكن فيه للدبيبة تنظيم الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل من دون الاتفاق مع المجلس الذي لن يسمح بذلك.

وتوقع التقرير عدم تمكن الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب من تولي السلطة في ظل الفوضى الحالية.

ورجّح التقرير استمرار هذا النوع من الفوضى في ليبيا مع عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية خلال هذا العام، إذ قد يستغرق الأمر عامين آخرين قبل أن يدلي الليبيون بأصواتهم ويبدؤوا في تحويل هذا التحول السحري الموعود منذ فترة طويلة إلى استقرار وسلام.