الجزائر تفكك شبكة لتهريب الحبوب المهلوسة من ليبيا وتونس

تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية من تفكيك شبكة من 6 أشخاص، تنشط في تهريب الحبوب المهلوسة عبر حدودها الشرقية مع ليبيا وتونس باتجاه القطر الجزائري.

وتمت عملية توقيف الشبكة التي تم إيداع عناصرها في السجن بولاية البليدة قرب العاصمة، حيث ينشط عناصرها في الولايات الوسطى من البلاد، وتعتمد على تهريب الحبوب المخدرة من الحدود الشرقية للبلاد، وفق مصادر لموقع إذاعة موزاييك التونسية.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية في ليبيا أحبطت في عديد المرات عمليات تهريب شحنات كبيرة من الحبوب المهلوسة عبر الموانئ والحدود البرية، حيث تنشط عمليات توريدها وتهريبها لدول الجوار.

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