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البحرية التركية وحرس السواحل الليبي ينقذون 17 مهاجراً قبالة ساحل مصراتة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنقذت البحرية التركية بالتنسيق وبالتعاون مع حرس السواحل الليبي القطاع الأوسط 17 مهاجراً غير قانوني، ينتمون إلى جنسيات مختلفة لدول من القارة الأفريقية.

وأفاد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية على منصته الإعلامية، أن عملية الإنقاذ نُفِذت شمال غرب مدينة مصراتة فيما تم الإنزال في قاعدة الخمس البحرية.

وأشار المكتب في منشوره إلى أن عملية الإنقاذ قد تمت رغم صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج، فيما أكد أن جهاز مكافحة الهجرة سيواصل تنسيق التعاون في إطار دوره الإنساني لرعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بشكل آمن.

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قناة 218 الليبية

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