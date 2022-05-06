البحرية التركية وحرس السواحل الليبي ينقذون 17 مهاجراً قبالة ساحل مصراتة

أنقذت البحرية التركية بالتنسيق وبالتعاون مع حرس السواحل الليبي القطاع الأوسط 17 مهاجراً غير قانوني، ينتمون إلى جنسيات مختلفة لدول من القارة الأفريقية.

وأفاد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية على منصته الإعلامية، أن عملية الإنقاذ نُفِذت شمال غرب مدينة مصراتة فيما تم الإنزال في قاعدة الخمس البحرية.

وأشار المكتب في منشوره إلى أن عملية الإنقاذ قد تمت رغم صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج، فيما أكد أن جهاز مكافحة الهجرة سيواصل تنسيق التعاون في إطار دوره الإنساني لرعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بشكل آمن.

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