اللواء المحجوب: موقف الجيش الوطني حيال “5+5” لم يتغير

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب إن موقف الجيش حيال لجنة “5+5” العسكرية لم يتغير، ولم يطرأ أي تحول حيال مسار اللجنة حتى الآن منذ إعلان ممثلي الجيش تعليق مشاركتهم.

وأشار اللواء المحجوب في تصريحات لموقع “إرم نيوز” إلى “تعليق ممثلي الجيش الوطني مشاركتهم في اللجنة، وعجزها عن استكمال مهامها، ولا سيما فتح الطريق بين شطري البلاد”.

واستبعد أن يمثل هذا التوجه تهديدًا لعمل اللجنة، مؤكدًا أن هناك حرصًا على عدم القضاء على ما أنجز من مكاسب والمحافظة عليها.