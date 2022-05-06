ليبيا الان

شركة الكهرباء ترصد سرقة 3350 متراً من الأسلاك و28 عموداً

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن اعتداءات جديدة طالت مرافقها ومستلزماتها تمثلت في سرقة أسلاك نحاس ضغط عالي، قُدرت بمسافة 1350 متراً و 13 عمود كهرباء.

كما رصدت الشركة سرقة أسلاك ضغط منخفض بمسافة 2000 متر، وعدد 15عموداً كهربائياً من خط رأس الطبل بدائرة توزيع بلدة نسمة بمنطقة القبلة، التابعة لإدارة توزيع غريان، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المساكن بتلك النواحي.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها، والتي ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة ينعكس سلباً بالدرجة الأولى على المواطن، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة علاوةً على ما تتكبده الشركة العامة للكهرباء من تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك