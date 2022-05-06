شركة الكهرباء ترصد سرقة 3350 متراً من الأسلاك و28 عموداً

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن اعتداءات جديدة طالت مرافقها ومستلزماتها تمثلت في سرقة أسلاك نحاس ضغط عالي، قُدرت بمسافة 1350 متراً و 13 عمود كهرباء.

كما رصدت الشركة سرقة أسلاك ضغط منخفض بمسافة 2000 متر، وعدد 15عموداً كهربائياً من خط رأس الطبل بدائرة توزيع بلدة نسمة بمنطقة القبلة، التابعة لإدارة توزيع غريان، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المساكن بتلك النواحي.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرار أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها، والتي ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة ينعكس سلباً بالدرجة الأولى على المواطن، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة علاوةً على ما تتكبده الشركة العامة للكهرباء من تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

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