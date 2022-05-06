لبنان.. بدء عملية اقتراع المغتربين للانتخابات النيابية في عدد من الدول العربية

بيروت 06 مايو 2022 (وال) -انطلقت اليوم، عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين للانتخابات النيابية في عدد من الدول العربية، من بينها السعودية.

وانطلقت في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت، الرابعة بتوقيت غرينتش، المرحلة الأولى من عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن (11 ألفا و268) شخصا، من أصل (30 ألفا و930) ناخبا (بخارج البلاد) اقترعوا لغاية الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (11:00 ت.غ)، وأوضحت أن نسبة التصويت العامة بلغت نحو 36.43 بالمئة.

ومن المتوقع أن تجري في 8 مايو الجاري المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج (المقيمون في الدول الغربية)، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.

ويتنافس في الانتخابات النيابية في 15 مايو في المجموع (103) قوائم تضم (1044) مرشحا، لمقاعد الهيئة التشريعية المشكلة من (128) مقعدا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.(وال بيروت) س خ.

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