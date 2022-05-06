فرقاطة تركية تنقذ 17 مهاجرًا يحملون الجنسية البنغالية قبالة سواحل مدينة مصراتة

ليبيا – أنقذت القوات التركية العاملة في ليبيا 17 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل مدينة مصراتة.

وزارة الدفاع التركية وفي بيان لها اليوم الجمعة، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أفادت أن العناصر على متن فرقاطة “تي سي جي غوكتشه أدا” العاملة ضمن مجموعة المهام البحرية التركية، أنقذوا 17 مهاجرًا على متن قارب أمس الخميس.

وأضافت أن الطبيب المناوب في الفرقاطة أجرى الفحوصات اللازمة للمهاجرين على الفور، حيث كان 12 منهم بصحة جيدة، و4 في حالة فقدان للوعي، في حين توفي مهاجر واحد بعد فشل كافة جهود إنقاذه.

وأردفت أن المهاجرين يحملون الجنسية البنغالية، وكانوا في حالة إبحار منذ 10 أيام.