على أبواب الصيف.. الساحل الليبي الأطول على البحر الأبيض دون جدوى سياحية

لطالما افتخر الليبيون بالموقع الاستراتيجي للبلاد الذي يعد واجهة للقارة الأفريقية على قارة أوروبا بساحل هو الأطول في القارة السمراء يطل على البحر الأبيض المتوسط بمسافة 1.770 كيلومتراً، حيث يوجد جزء من البحر الأبيض يسمى بالبحر الليبي.

ويتميز هذا الساحل الطويل بتنوع فريد في الطبيعة البحرية وشواطئها على اليابسة من جبال وسهول وصحارى وغابات وأراضي زراعية، علاوة على الخلجان والموانئ البحرية لنقل الركاب والأخرى للصيد والاصطياف.

وفيما يطرق فصل الصيف أبواب الفصول تعود معه الأسئلة والمناشدات عن استغلال الساحل في السياحة البحرية، التي بتوفرها تعود بأرباح هائلة من عائدات السياحة الداخلية والخارجية المتمثلة في الأفواج السياحية من الدول الأوروبية والعربية، والاصطياف من أهل البلد على حد سواء.

يشار إلى أنه فيما شهدت ليبيا طفرة في الاتجاه للسياحة في حقبة التسعينيات خاصة في مدن طرابلس وصبراتة وبنغازي ورأس الهلال وزوراة، وغيرها من مدن ساحلية وجبلية، إلا أنها لم تك مشاريع جادة رغم فاعلية بعضها، فيما ساد الإهمال في العشرية الأخيرة بسبب الصراع والاشتباكات التي لا تتوقف إلا لتستأنف، ما أسفر عن توقف الأفواج السياحية التي كانت تدخل ليبيا باستثناء بعض الرحلات الخاصة.

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