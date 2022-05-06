بينهم موظفي بقناة يشرف عليها وليد اللافي ويمولها الدبيبة .. القبض على 18 شاب يرتدون ملابس نسائية

تمكن رجال البحث الجنائي زليتن من القبض على 18 شابا كانوا موجودين في استراحة. ويرتدون ملابس نسائية ويضعون مستحضرات تجميل.

وأوضحت مصادر أمنية، في تصريحات لموقع “أخبار ليبيا 24” أن من بين المقبوض عليهم اثنين من أسماهم بـ “الإعلاميين” يعملان في قناة “سلام”، التابعة لوزير ما يسمى “الدولة للاتصال والشؤون السياسية”، وليد اللافي، التي يمولها علي الدبيبة عم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

وقالت المصادر إن الجناة الثامنة عشر اثنين منهم فقط من مدينة زليتن والبقية من المدن ومناطق أخرى في غرب ليبيا .

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية بدأت في التحقيق في تفاصيل الواقعة .

يشار إلى أن الجهات الأمنية في مدينة مصراتة تمكنت من القبض في منتصف شهر مارس على شاب يمارس الدعارة يعمل ضمن خلية لاستهداف المسؤولين وتصويرهم لابتزازهم .

وتلقى هذه القضايا سخط شعبي كبير في الشارع الليبي الذي يرفضها بشكل قاطع، مطالبًا بكبح هذا السلوك المشين .