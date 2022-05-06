بن دردف: شركة البريقة تفتح أبوابها لكافة الجهات الرقابية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) |

06 May, 2022

قال مدير مكتب إعلام شركة البريقة بالمنطقة الشرقية عادل بن دردف، لبوابة افريقيا الاخبارية، أن الشركة تؤكد سلامة إجراءاتها الرسمية فنياً وقانونياً، وانها تنفي أي اتهام بوجود وقود ملوث.

وأضاف أن ” الشركة تفتح أبوابها لكافة الجهات الرقابية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوقود أثناء عمليات التشغيل“.

وكان عدد من المواطنين تداولوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي حدوث اعطال في مركباتهم الالية التى تعمل بالبنزين في مدينة بنغازي، مرجعين السبب إلى تزودهم بوقود يحمل شوائب تلحق الضرر بالمحرك.

مدير مكتب إعلام شركة البريقة بالمنطقة الشرقية عادل بن دردف