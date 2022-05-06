التكبالي: الكبير لن يعطي أموالًا لشرق وجنوب ليبيا خشية المليشيات

أكد عضو البرلمان ” علي التكبالي ” أن طرح الميزانية للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا والموافقة عليها يعيد المشهد لحكومتين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للتكبالي ، أوضح فيها أن الرؤى سوف تتضح في جلسة الإثنين المقبل حول قيمة الميزانية وبنود الصرف في حال جاهزيتها.

كما أكد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لن يعطي أموالًا لشرق وجنوب ليبيا خشية المليشيات وإن لم تسيطر الحكومة على طرابلس.

متابعآ أنه سيحدث استقطاب وستكون هناك فوضى عارمة في البلاد، نظرًا لأن قرارات مجلس النواب التي لا تعجب المليشيات في الغرب الليبي لن يتم تنفيذها.

كما وشدد عضو البرلمان ، على أن المليشيات تناصر الكبير وتحميه كما يسانده الغرب في التحكم بأموال الليبيين، ما يشكل عقبة كبرى أمام الحكومة المقبلة.