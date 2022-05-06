إنقاذ 17 مهاجر غير شرعي قبالة شواطيء مصراتة

العنوان – مصراتة

أعلن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ عدد 17 مهاجر غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، قبالة شواطيء مصراتة.

وأوضح المكتب أن عملية الإنقاذ تمت من قبل البحرية التركية بالتنسيق وبالتعاون مع حرس السواحل القطاع الأوسط.

وأشار مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية إلى أن عملية الإنقاذ تم شمال غرب مصراتة وتم الإنزال في قاعدة الخمس البحرية.

وأكد المكتب أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.