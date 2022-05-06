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رؤية: التاسع من يوليو هو أول أيام عيد الأضحى

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مؤسسة رؤية أن يوم السبت الموافق التاسع من شهر يونيو، سيكون أول أيام عيد الأضحى، وفقاً للحسابات الفلكية المعتمدة لديها والتي تعتمد على حساب إمكانية رؤية الهلال مساء يوم تحريه.

وأوضحت المؤسسة المعنية بعلوم الفضاء أن يوم الخميس الموافق لـ30 من شهر يونيو، سيكون أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1443هجري، وبذلك يكون يوم الجمعة الثامن من يوليو يوم عرفة.

وتعتمد الدول الإسلامية في تحديد يوم دخول شهر ذي الحجة على الإعلان الرسمي الصادر عن المملكة السعودية، لأهميته في تحديد مناسك الحج لملايين المسلمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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