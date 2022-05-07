وليامز تؤكد مشاركة المشري في الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة | أخبار ليبيا 24

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أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر الجمعة أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد لها التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.

واوضحت أنها إلتقت الليلة الماضية في طرابلس بالمشري، رئيس وأطلعته على نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا”.

في حين قالت: “أكد المشري مجددا خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله، وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، تحدث عن لقاء وليامز واستعرض أهمية الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه عضو مجلس النواب، الهادي الصغير. أن البرلمان سيعقد جلسة يوم الإثنين 16 مايو الجاري في سرت، لاعتماد الموازنة، للحكومة الليبية.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية أن اعتماد الموازنة يأتي بعد انعقاد جلستين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في طبرق.

وقال عضو النواب :”إن خيار الحكومتين غير وارد إطلاقًا. ولا يوجد انقسام حكومي. جديد في ليبيا”.

في حين كانت رئاسة مجلس النواب وجهت الأربعاء دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية. يوم الإثنين المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن هيئة رئاسة المجلس. توجه دعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وكان وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية، أسامة سعد حماد، أعلن عرض ومناقشة. وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022.