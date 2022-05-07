لليوم 42.. لا تجاوب من السلطات حول مصير مراسل 218 علي الريفاوي

لليوم الثاني والأربعين على التوالي ومصير مراسل قنوات 218 لايزال مجهولاً، بعد اعتقاله من قبل عناصر الأمن الداخلي بمدينة سرت في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي، دون أي مبرر أو أي مسوغات قانونية، ما اعتبرته منظمات حقوقية حالة اختطاف وتغييب قسري منافياً للتشريعات الدولية القانونية التي تضمن حرية التعبير وحق الصحفي في ممارسة عمله دون قمع أو ابتزاز أوي أي عنف جسدي أو لفظي.

ورغم المناشدات من عدة جمعيات ومنظمات دولية وحكومات دول وسفارات دول وهيئات أممية حقوقية بإطلاق سراح فوري وغير مشروط، لاتزال السلطات المحلية حكومية وأمنية وعسكرية في مدينة سرت تضرب عرض الحائط بكل المطالبات وببيان إدارة قنوات 218 ومناشدات عائلة الريفاوي لإطلاق سراحه ورجوعه إلى بيته.

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