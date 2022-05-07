النويري يؤكد لوليامز إلتزام مجلس النواب بالمشاركة في اجتماعات القاهرة

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أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز عبر تغريدة لها على حسابها بالتويتر أن مجلس النواب أكد إلتزامة بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة.

واوضحت وليامز أنها إلتقت الجمعة في طرابلس بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري. وأطلعته على نتائج لقاءاتها الأخيرة في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وأشارت إلى أن النويري أكد خلال اللقاء أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام. المقبلة.

وأعلنت تأكيد النويري التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات. اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو. بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية. في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر الجمعة أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد لها التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.

واوضحت أنها إلتقت الليلة الماضية في طرابلس بالمشري، رئيس وأطلعته على نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا”.

في حين قالت: “أكد المشري مجددا خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية. من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة. في 15 مايو لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله، وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية. اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، تحدث عن لقاء وليامز واستعرض. أهمية الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري. لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.