أوحيدة: الدبيبة يسيطر على طرابلس بالمال والمليشيات

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن جلسة البرلمان يوم الإثنين المقبل ستخصص في الغالب لمناقشة ميزانية 2022 للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية، أن باشاغا قد يمارس سلطات من سرت في ظل رفض الدبيبة تسليم السلطة.

ولفت إلى أن الدبيبة يسيطر على طرابلس بالمال ودعم المليشيات، مشيرا إلى أن “باشاغا لا يريد حلا عسكريا للأزمة، وآخر أوراق الضغط لديه هي إقرار الميزانية وإدارة حكومته من سرت”.

وتابع: ”في حال تم تسييل الميزانية لحكومته سينسحب البساط من تحت أقدام الدبيبة، فإقرار الميزانية لن يكون سهلا، لأن هناك انقسام في مجلس النواب بين مؤيدي باشاغا والدبيبة”.

واستطرد: ”الكثير من الليبيين، خاصة في برقة، يرون أن الوضع الحالي لن يؤدي لحل الأزمة، فتفكير الناس حاليا يتمحور حول الحل الفيدرالي وفق دستور 51، أو حتى الحل الكونفدرالية، لأنه الأقرب لإنهاء المركزية ويحدث توزيع عادل للثروة، ومحاصرة مشاكل كل إقليم خاصة الأمنية” .

وأكد أن المجتمع الدولي منقسم حاليا تجاه الأزمة الحاصلة، وكل طرف يدفع لحل يضمن نفوذه ومصالحه، وليست لديهم رؤية جديدة إلا استمرار إدارة الأزمة.