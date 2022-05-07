البحرية التركية وحرس السواحل الليبي ينقذون 17 مهاجراً قبالة سواحل مصراتة

قامت البحرية التركية بالتنسيق وبالتعاون مع حرس السواحل الليبي القطاع الأوسط بإنقاذ 17 مهاجراً غير قانوني، ينتمون إلى جنسيات مختلفة لدول من القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال منشور لمكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية على منصته الإعلامية، أفاد فيه أن عملية الإنقاذ نُفِذت شمال غرب مدينة مصراتة فيما تم الإنزال في قاعدة الخمس البحرية.

كما أشار المكتب في منشوره إلى أن عملية الإنقاذ قد تمت رغم صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج، فيما أكد أن جهاز مكافحة الهجرة سيواصل تنسيق التعاون في إطار دوره الإنساني لرعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بشكل آمن.