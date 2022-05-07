ليبيا الان

البحرية التركية وحرس السواحل الليبي ينقذون 17 مهاجراً قبالة سواحل مصراتة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قامت البحرية التركية بالتنسيق وبالتعاون مع حرس السواحل الليبي القطاع الأوسط بإنقاذ 17 مهاجراً غير قانوني، ينتمون إلى جنسيات مختلفة لدول من القارة الأفريقية.

 جاء ذلك خلال منشور لمكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية على منصته الإعلامية، أفاد فيه أن عملية الإنقاذ نُفِذت شمال غرب مدينة مصراتة فيما تم الإنزال في قاعدة الخمس البحرية.

كما أشار المكتب في منشوره إلى أن عملية الإنقاذ قد تمت رغم صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج، فيما أكد أن جهاز مكافحة الهجرة سيواصل تنسيق التعاون في إطار دوره الإنساني لرعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بشكل آمن.

الوسوم

17 مهاجراً البحرية التركية حرس السواحل الليبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك