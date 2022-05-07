التحريات العامة تحرر طفلًا من خاطفيه في بنغازي

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أم بنغازي أن قسم التحريات العامة حرر الطفل عامر العمامي، المختطف بعد أيام من اختطافه ويسلمه لوالده.

وأكدت المديرية أنه استجابةً لشكوى تقدم بها المواطن رمضان العمامي حيث أبلغ شكواه عن اختطاف ابنه عامر البالغ من العمر ستة سنوات بالقرب من محل مواد غذائية بمنطقة شبنة.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أن الأب أفاد أن لديه مُشكلة مع بعض الأشخاص ويُشك أنهم وراء عملية خطف ابنه كون الشاكي يمتلك قطعة أرض وأن هؤلاء الأشخاص من فترة يريدون من الشاكي التنازل عنها لصالحهم.

وأشارت إلى أن رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازيرائد فوزي الفايدي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم من قبل الشاكي والانتقال إلى محل سكنهم والأماكن التي يترددون عليها.

ولفتت المديرية إلى أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى محل سكن هؤلاء الأشخاص وتم مداهمة كل الأماكن التي يترددون عليها ولكن لم يكونوا متواجدين بهذه الأماكن.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات عن تواجد الأشخاص سالفي الذكر بمنزل حديث البناء بمنطقة شبنة تم الانتقال ومداهمة المنزل وتم العثور على الطفل عامر العمامي في غرفة مُظلمة لاتوجد بها تهوية ولا وجود لأي شخص داخل المنزل.

وأوضحت المديرية أن تركهم للطفل داخل المنزل نتيجة تضييق الخناق عليهم من قبل أعضاء التحريات ومداهمة كل الأماكن التي كان يترددون عليها، مؤكدة أنه تم الانتقال بالطفل المخطوف بعد تحريره من خاطفيه إلى القسم وتم إبلاغ والد الطفل بأنه تم العثور عليه بصحة جيدة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه تم أخذ بعض الصور للخاطفين من موقع “فيسبوك” وعرضها على الطفل وأفاد أنهم من قام بخطفه، وتم تسليم الطفل لوالده، ولايزال البحث مُستمراً عن الخاطفين.