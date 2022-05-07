فرقاطة تركية تنقذ مهاجرين قبالة سواحل مصراتة | أخبار ليبيا 24

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تمكنت إحدى الفرقاطات التركية الراسية قبالة سواحل مدينة مصراتة من إنقاذ 17 مهاجرًا غير شرعي أمس الخميس.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اليوم الجمعة، بحسب لما نقلته وكالة الأناضول التركية إن العناصر على متن فرقاطة تي سي جي غوكتشه أدا العاملة ضمن مجموعة المهام البحرية التركية، أنقذوا 17 مهاجرًا على متن قارب.

واوضحت الوزارة أن الطبيب المناوب في الفرقاطة أجرى الفحوصات اللازمة للمهاجرين على الفور.

وبين أن نتائج الفحوصات أظهرت 12 منهم بصحة جيدة، و4 في حالة فقدان للوعي، في حين توفي مهاجر واحد بعد فشل كافة جهود إنقاذه.

وأشارت إلى أن المهاجرين أبحروا منذ عشرة أيام ويحملون الجنسيةالبنغالية.

وفي سياق ليس ببعيد كشف رئيس مكتب الإنقاذ البحري. لفرع أمن السواحل طبرق. نقيب عبدالسلام شحاتة. أن جثمان أحد ركاب القارب المنكوب التي غرقت قبالة سواحل المدينة غادرت إلى مصر.

وأضاف شحاتة. أن جثة المهاجر رقم 21 التي عثر عليها على شاطئ الخشيبة بمنطقة كمبوت ثاني أيام عيد الفطر المبارك. غاردت إلى مصر عبر منفذ أمساعد بعد تم التعرف عليه من خلال ملابسه .

وأوضح رئيس المكتب أن اسم المهاجر شريف منصور أبو ناصر من مواليد 20 يوليو 1998 من منطقة الجزيرة الخضراء مركز مطيوس.

وأفاد أنه تم نقله في سيارة إسعاف خاصة يرافقه أحد أفراد الجالية المصرية والذي يقطن بنفس المنطقة التي يقطن بها المهاجر .

وذكر شحاتة أن هذه الجثة قد تم الإبلاغ عنها في منتصف رمضان عن طريق راعي بمنطقة كمبوت. وعندما تم التحرك لانتشالها اختفت تحت أكوام الأعشاب البحرية أو مايعرف بـ (التفش).

ورجح رئيس المكتب أنه بعد أن تغير الطقس واختفاء الأعشاب البحرية ظهرت الجثة مرة أخرى ثاني أيام العيد وتم انتشالها وهي هذه الجثة.