الهيئة العامة للمعارض: إطلاق معرض طرابلس الدولي من “التاسع وحتى الخامس عشر من مايو الجاري”

ذكرت المنصة الإعلامية لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن الهيئة العامة للمعارض تستعد على قدم وساق لإطلاق النسخة الــ48 من معرض طرابلس الدولي، خلال الفترة من” التاسع وحتى الخامس عشر من شهر مايو الجاري”.

وتأتي فعاليات الدورة الثامنة والأربعين من المعرض الدولي بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية، إضافةً إلى 110 شركة ليبية خاصة وشركات أجنبية من 6 دول،

هي ” إيطاليا وتونس وإندونيسيا والجزائر وتركيا ورومانيا، وهي مشاركات متخصصة في الصناعات الغذائية ومعدات المصانع ومواد البناء والإنشاءات.

ومن الجدير بذكره ، أن موعد إقامة المعرض قديماً كان تقليداً في شهر مارس من كل عام، إلا أن تغييرات طالت هذا الموعد بعد توقف المعرض لسنوات إبّان عهد النظام السابق ليعود لاحقاً في مواعيد مختلفة.

وتجدر الإشارة الى أن معرض طرابلس الدولي يعد من أقدم المعارض التجارية في أفريقيا والعالم العربي، حيث ظهرت فكرة إنشائه في العام 1926 -إبّان الاحتلال الإيطالي للبلاد- لتفتتح أولى دوراته في العام 1927م،

وفي البداية عرضت في المعرض المنتجات الزراعية والمصنوعات من مختلف المناطق الإيطالية، إضافة إلى تسويقه للفنادق والمنشآت التي اعتزمت إيطاليا إنشاءها، وكان إنشاء المعرض في غير موقعه الحالي في المدينة والذي انتقل إليه مع الدورة الثالثة في العام 1929م.