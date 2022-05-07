14 انتهاكا ضد حرية الصحافة في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022 في ليبيا

العنوان – طرابلس

أكدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، أنه تم تسجيل عدد 14 انتهاكا ضد حرية الصحافة في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022.

وأوضح المنظمة في تقرير نشرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصافة الذي وافق 05 مايو الجاري أنه من بين هذه الاعتداءات 10 اعتداءات ضد الصحفيين في 5 مدن ليبية.

وأضافت المنظمة الليبية للإعلام أن سرت تصدرت هذه الانتهاكات بنسبة 40%، ثم كل من مدينتي طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، ثم صرمان وأجدابيا بنسبة 10%.

وقالت المنظمة إن المرأة الصحفية في ليبيا، لا تزال تتعرض للاعتداء، بعدما شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.

وبين المنظمة الليبية للإعلام أن وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة، في ليبيا خلال العام الأخير، مستمرة حيث تنوعت بين إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي.