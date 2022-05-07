ستيفاتي: النويري أكد لي مشاركة البرلمان في جولة «المفاوضات الثانية» في القاهرة

‏اطلعت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على نتائج جولتها الأخيرة في بعض العواصم الأوروبية.

وقالت ستيفاني، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيتُ الليلة الماضية في طرابلس بفوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لاطلاعه على نتائج لقاءاتي الأخيرة في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا”.

وأكد النويري، خلال اللقاء، أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة، وفقا لبيان ستيفاني.

كما شدد النويري، على التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وفقا للبيان.