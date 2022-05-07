عضو بلجنة إدارة البريقة ينفي وجود وقود غير مطابق للمواصفات

العنوان – بنغازي

نفى عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز عبدالرحمن العبيدي، ماتناقلته بعض صفحات التواصل الأجتماعي بوجود كميات من وقود البنزبن في السوق المحلي غير مطابق للمواصفات.

وأوضح العبيدي في تصريحات نقلها مكتب الإعلام الاتحاد العام لعمال النفط والغاز أنه يتم استلام الشحنات الواردة لمستودع الشركة سواء كانت عن طريق السفن أو الأنابيب “الإنتاج المحلي”وفق ضوابط صارمة، تطبق من خلالها آلية التحقق لمواصفات المنتجات، ومطابقتها مع المواصفات الليبية المعتمدة.

وأشار عضو لجنة الإدارة إلى أن ذلك من خلال مراقبة الجودة ومنساقيتها المتواجدة في جميع المستودعات.

وأكد العبيدي أن الشحن الموردة من المصادر الخارجية، والتي دائمًا ماتكون من أحد المصافي العالمية الرائدة، يتم التحقق من شهادة الجودة ومطابقتها بشهادة الجودة الصادرة من الطرف الثالث وهي إحدى شركات التفتيش المعتمدة للتحقق من جودة المشتقات.

وأشار عضو اللجنة إلى أنه يمكن أن تكون بعض المحطات والتي بها رواسب متراكمة في خزانتها الأرضية، والتي تم إنشائها منذ فترة طويلة، قد أثرت في بعض سيارات المواطنين.

كما أشار إلى إمكانية أن يكون فتح المحطة مباشرة بعد عملية تفريغ الشحنة دون السماح لخزانات المحطة بأخذ الزمن الكافي للاستقرار وترسية الشوائب في القاع هو مصدر الأزمة.

واستغرب العبيدي هذه الهجمة الإعلامية على الشركة والتشكيك في خبراتها وخيراتها التي تجاوزت “خمسون” عامآ في هذا المجال.

واشتكى عدد من المواطنين الأيام القليلة الماضية من وجود بنزين مغشوش ويحتوي شوائب تسبب في أعطال في سياراتهم بعد أن تزودوا بالوقود من محطات الوقود في مدينة بنغازي.