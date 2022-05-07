اللافي: ليبيا خسرت تليريون دولار في قطاع النفط منذ 2011 بسبب الإغلاقات

أكد الخبير الاقتصادي ” مصعب اللافي ” أن التحذير الذي أطلقته المؤسسة الوطنية بأن (كارثة بيئية ستضرب ليبيا بسبب وقف العمل في الميناء والضغط الناجم عن عدم التفريغ) جدي،

منوهًا إلى أن البنية التحتية لحقول النفط الليبية لا تتحمل وقف الإنتاج، وسيؤدي ذلك في وقت من الأوقات لأزمة بيئية متمثلة في تسرب نفطي أو اندلاع النيران.

جاء ذلك في تصريحات صحفية ، أضاف فيها اللافي: أنه حتى اللحظة تعاني ليبيا من حرائق الخزانات في طرابلس والهلال النفطي.

مرجحآ ، أن تكون ليبيا قد خسرت حوالي تليريون دولار في قطاع النفط، منذ سنة 2011، فقط بسبب الإغلاقات وضعف البنية التحتية للقطاع بأكمله،، وفقآ لقوله.

كما أشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن التجاذبات السياسية في البلاد يجب أن تكون بعيدة عن قطاع النفط، فهو مصدر دخل أساسي لليبيين.

اللافي أوضح أن أسعار النفط في أعلى حالاتها وبمجرد حدوث انفراج في الأزمة الروسية الأوكرانية ستنهار مرة أخرى، وتفوت على ليبيا فرصة استغلال هذه المكاسب.