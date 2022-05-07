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بن دردف: البريقة تفتح أبوابها لكافة الجهات الرقابية لإجراء فحوصات على الوقود

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 قال مدير مكتب إعلام شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية عادل بن دردف،في تصريحات صحفية، أن الشركة تؤكد سلامة إجراءاتها الرسمية فنياً وقانونياً، وانها تنفي أي اتهام بوجود وقود ملوث.

وأضاف بن دردف أن ” الشركة تفتح أبوابها لكافة الجهات الرقابية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوقود أثناء عمليات التشغيل“.

وتجدر الاشارة الى أن عدد من المواطنين قد تداولوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي حدوث اعطال في مركباتهم الالية التى تعمل بالبنزين في مدينة بنغازي، مرجعين السبب إلى تزودهم بوقود يحمل شوائب تلحق الضرر بالمحرك.

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بن دردف شركة البريقة لتسويق النفط

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صحيفة الساعة 24

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