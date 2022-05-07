لمناقشة الوضع في بلاده.. الرئيس الأوكراني يشارك في مؤتمر مجموعة السبع

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يعقد المستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمراً عبر الفيديو للشركاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بعد غد الأحد، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، الجمعة، في برلين إن المؤتمر سيشارك فيه أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحدث عن التطورات في بلاده.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تتولى هذا العام رئاسة مجموعة السبعة، التي تضم أيضاً فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأشارت هوفمان إلى أن المؤتمر سينعقد في يوم تاريخي، وهو الثامن من مايو، الذي يوافق الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا بالاستسلام غير المشروط للجيش النازي وتحرير أوروبا من النازية.

وذكرت هوفمان أنه بالإضافة إلى الوضع المتأزم في أوكرانيا ستُجرى مناقشة موضوعات أخرى راهنة. علاوة على ذلك، أعلنت هوفمان أن شولتس سيلقي خطاباً تلفزيونياً مساء الأحد بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، موضحة أن السبب في إلقاء الخطاب هو الصراع في أوكرانيا.