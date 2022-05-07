قنونو: لا نثق في أي مسار سلام مالم يحاسب فيه حفتر وقواته

أكد محمد قنونو الناطق باسم ” الجيش ” التابع للرئاسي ،على أن برقة أكبر من حفتر مضيفآ أن ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار التمرد عليها

جاء ذلك في بيان منشور له على صفحته على ” فيسبوك ” وذلك بمناسبة ذكرى البنيان المرصوص،

وقال قنونو: لا نثق في أي مسار سلام مالم يحاسب فيه ” مجرم الحرب ” حفتر وقواته

وتابع قائلآ : برقة أكبر من حفتر وليبيا ستكون مقبرة لمن اختار التمرد عليها

وأردف الناطق باسم ” الجيش ” التابع للرئاسي قائلآ: من أجرم مكانه المحاكم وليس الحوار ونرفض أي حل به حفتر ونؤكد ضرورة محاسبته .