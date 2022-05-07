تكتل فزان النيابي يطالب مجلس النواب بتضمين بند الانتخابات | أخبار ليبيا 24

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أصدر تكتل فزان النيابي، بيانا الجمعة عبر صفحته على الفيسبوك بشأن منصب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب عن فزان مطالبا بتضمين بند الانتخابات.

وقال التكتل، في بيان له:” في الوقت الذي ننتهز فيه الفرصة للتهنئة بعيد الفطر. داعين الله أن يعم الخير والأمان والاستقرار على الوطن”.

في حين تابع البيان:” نظرا لشغور منصب عضو هيئة الرئاسة لمجلس النواب عن فزان، نطلب. رئاسة مجلس النواب بتضمين بند الانتخابات وفق قانون رقم 4 لسنة 201‪4 بشأن اللائحة. الداخلية لمجلس النواب في جدول أعمال الجلسة المزمع عقدها. في 9 مايو الجاري في طبرق.

وفي سياق أخر أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز عبر تغريدة لها على حسابها بالتويتر أن مجلس النواب أكد إلتزامة بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة.

واوضحت وليامز أنها إلتقت الجمعة في طرابلس بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري. وأطلعته على نتائج لقاءاتها الأخيرة في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

في حين أشارت إلى أن النويري أكد خلال اللقاء أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام. المقبلة.

في حين أعلنت تأكيد النويري التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات. اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو. بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية. في ليبيا في أقرب وقت ممكن.