النويري يبحث مع وليامز إيجاد تسوية سياسية تفضي إلى انتخابات في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز”.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اللقاء الذي جرى بالعاصمة طرابلس تناول آخر المستجدات السياسية وسُبل المحافظة على الاستقرار في ليبيا وإيجاد تسوية سياسية تفضي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال والدور الهام لمجلس النواب لتحقيق ذلك.

من جانبها بينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها أطلعت النويري على نتائج لقاءاتها الأخيرة في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

وأكد النويري خلال اللقاء أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة وشدد على التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.