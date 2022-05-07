الارصاد: رياح مثيرة للاتربة.. واحتمال سقوط أمطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 07/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن بعض مناطق الشمال الشرقي تتاثر هذا اليوم برياح جنوبية شرقية مثيرة للاتربة والغبار، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية فشمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة ، بينما تبقى الاجواء معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (25 – 32) مْ ومابين ( 35 – 40 ) مْ على مناطق الوسط و الجنوب.

ومن المتوقع بمشيئة الله ان تشهد الاجواء تكاثر للسحب من حين لاخر على بعض مناطق الشمال واحتمال سقوط امطار متفرقة.