التكبالي: الليبيون يصمتون على فساد حكومة الدبيبة التي أخذت أعلى ميزانية غصبا

عبر علي التكبالي، عضو مجلس النواب، عن انتقاده لاحتجاج بعض الليبيين على طلب الحكومة الليبية الجديدة ميزانية لها، في الذي صمتوا فيه على فساد حكومة الدبيبة التي اغتصبت أعلى الميزانيات، حسبما وصف.

وقارن «التكبالي»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بين صمت الليبيين على فساد حكومة الدبيبة واستيلائها على أعلى ميزانية غصبا، وبالمقابل احتحاجهم على طلب الحكومة الليبية الجديدة ميزانية لها.

وقال «‏الليبيون يريدون مرتبات عالية، وحاجيات متوفرة، وخدمات جيدة، وهذا حقهم»، ولكن حينما تأخذ الحكومة الفاسدة اعلى ميزانية غصبا لا يتكلمون، وحين تطلب الحكومة الجديدة شرعا اموالا لتحقيق ذلك يحتجون».