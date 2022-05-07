جيروزاليم بوست: روسيا تستخدم مرتزقة من ليبيا وسوريا في حرب أوكرانيا

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن روسيا تستخدم مرتزقة من ليبيا وسوريا في حربها مع أوكرانيا والتي بدأتها قبل أكثر من شهرين.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة فاغنر تعمل في دونباس وقد جندت من أماكن مثل سوريا وليبيا، كما أنها تستخدم مقاتلين يحملون جنسية هذين البلدين.

وتنفي روسيا أي صلة لها بفاغنر رغم أن المجموعة نشطت لأول مرة في حرب ضم جزيرة القرم في عام 2014 واتهمت باستمرار بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى عملها في بعض الدول الأفريقية وسوريا.

وتشير الصحيفة، نقلاً عن تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية حول المجموعة، إلى أن وكالة المخابرات الروسية تموّل فاغنر، التي تفيد مصادر متطابقة عدة بصلتها بمذابح متعددة للمدنيين في مالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية