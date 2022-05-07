مديرية سرت تناشد بالتعرف على سائق دهس طفل ولاذ بالفرار | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

أعلنت مديرية أمن سرت فرار سائق سيارة بعد أن صدم طفل، منوهة بإسعافه في مستشفى بن سينا.

وأفاد مناوب وحدة تحقيق الحوادث بمديرية أمن سرت، فجر اليوم، بتعرُّض الطفل هيبه علي محمد بن يزه. البالغ من العمر 13 سنة لحادث صدام من سيارة تعبر طريق شارع. السواوة (الحي رقم 3).

وأضاف: «لاذت السيارة بالفرار، وأبلغت كافة وحدات التحري بالخصوص التي تابعت. ترصد الجاني بالسيارة نفسها للقبض عليه حسب بيان صادر عن مديرية أمن سرت. ودعا المواطنين إلى التعاون بالإدلاء عن أي تفاصيل حول السيارة وقائدها. من خلال الإبلاغ على أرقام بلاغات المديرية.

وأظهرت مختلف التشخيصات الأولية وجود تمزق بكتفه ورجله، حسب البيان.