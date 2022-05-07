ليبيا الان

الغويل: أغلب من عملوا في سفارتنا بواشنطن بعد 2011 طلبوا اللجوء السياسي

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عبر الباحث الليبي الأمريكي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، حافظ الغويل من اندهاشه من طلب غالبية البعثة الدبلوماسية الليبية في واشنطن اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف الأمر باعتباره سابقة مبهرة بين الدبلوماسيين من حول العالم في واشنطن.

الغويل وفي منشور له على “فيسبوك”، قال: الغالبية العظمى من الدبلوماسيين الليبيين اللى عملوا في السفارة الليبية في واشنطن من 2011 إلى الآن، قدموا طلبات لجوء سياسي في أمريكا أول ما تنتهى مدتهم في السفارة.. شي لله عجب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك