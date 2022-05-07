الغويل: أغلب من عملوا في سفارتنا بواشنطن بعد 2011 طلبوا اللجوء السياسي

عبر الباحث الليبي الأمريكي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، حافظ الغويل من اندهاشه من طلب غالبية البعثة الدبلوماسية الليبية في واشنطن اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف الأمر باعتباره سابقة مبهرة بين الدبلوماسيين من حول العالم في واشنطن.

الغويل وفي منشور له على “فيسبوك”، قال: الغالبية العظمى من الدبلوماسيين الليبيين اللى عملوا في السفارة الليبية في واشنطن من 2011 إلى الآن، قدموا طلبات لجوء سياسي في أمريكا أول ما تنتهى مدتهم في السفارة.. شي لله عجب.