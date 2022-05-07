حكومة باشاغا: زيادة المرتبات غير مدروسة ولدينا أكثر من 2 مليون موظف

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بمقترح ميزانية 2022 خالد الأسطى أن الميزانية المقترحة من الحكومة تقدر بحوالي 94 مليار دينار موزعة على أربعة أبواب وتشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية متكاملة.

وأضاف الأسطى في تسجيل مصور أن الباب الأول “المرتبات” يتضمن 41 مليار مؤكدا أنه تمت إحالة جدول المرتبات الموحد مع قانون الميزانية ليصدرا سويا وأشار إلى أن بند المرتبات عام 2011 كان كان 8 مليار دينار حيث كان عدد الموظفين 700 ألف موظف أما في 2022 فبلغ عدد الموظفين أكثر من 2 مليون موظف تم زيادة مرتبات العديد منهم بشكل غير مدروس.

وبين الأسطى أن الباب الثاني “التسييرية” من الميزانية يقدر بـ 8 مليارات فيما يقدر الباب الثالث “التنمية” بـ 17 مليار مقسم على أكثر من 30 بند أما الباب الرابع “الدعم” فتم عمل معالجات متأنية له لكنها لا تنفذ على المدى القصير.

وأشار الأسطى إلى وجود دعم مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودعم آخر غير مباشر عبر تنفيذ مشروع البيانات الوطنية وهي إحدى توصيات لجنة خارطة الطريق للحصول على بيانات “نظيفة” أي فلترة البيانات